Erstmals 185 Teilnehmer beim IHD-Holzwerkstoffkolloquium

Das zwölfte Holzwerkstoffkolloquium des Institut für Holztechnologie Dresden am 14. und 15. Dezember war deutlich besser besucht als die beiden Vorveranstaltungen. Der neue Tagungsort, das im Mai 2017 eingeweihte neue Konferenzzentrum des IHD, konnte damit komplett belegt werden Von den insgesamt 185 Teilnehmern kamen etwa 65 % aus der Industrie, die restlichen Besucher verteilten sich auf Verbände, Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den letzten beiden Holzwerkstoffkolloquien in den Jahren 2013 und 2015 waren 144 bzw. 150 Teilnehmer registriert worden.



Auch die Zahl der Sponsoren hat sich von insgesamt neun im Jahr 2015 deutlich erhöht. Das aktuelle Holzwerkstoffkolloquium wurde von neun Holzwerkstoff- bzw. Dämmstoffherstellern, fünf Maschinen-/Anlagenlieferanten und vier Unternehmen aus der chemischen Industrie unterstützt. Neben dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) zählten zudem ein überwiegend im Holzbau tätiges Unternehmen sowie ein Hersteller von Leichtbau-Werkstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen zu den Förderern.



Insgesamt standen bei der zweitägigen Veranstaltung 19 Präsentationen und vier Kurzbeiträge auf dem Programm. Unter dem Motto „Grenzüberschreitungen“ lag der Fokus dabei laut IHD auf Innovationen in der Holzwerkstoffindustrie, die unter anderem über Technologietransfers aus den Bereichen Biotechnologie und Bionik ermöglicht werden.