EPLF will Anfang 2020 erstmals Innovationspreis vergeben

Nach dem auf der Mitgliederversammlung im Mai 2016 gestarteten Innovationsforum „Laminate 2020 – Forum of Innovations“ sowie dem auf der letztjährigen Mitgliederversammlung verabschiedeten „Innovations-Manifest“ hat der Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) mit der Ausschreibung des „Laminate Innovation Award“ eine weitere Qualitätsoffensive gestartet.



Dieser von dem Verband ausgeschriebene Innovationspreis soll in den drei Kategorien Digitalisierung, Qualifizierung und Nachhaltigkeit erstmals auf der Domotex 2020 vergeben werden. Alle ordentlichen und außerordentlichen EPLF-Mitglieder können laufende oder bereits abgeschlossene Projekte einreichen. Diese Projekte sollen jeweils auf dem im Früh-jahr durchgeführten Forum of Innovations vorgestellt werden.



Die Bewertung erfolgt dann über zwei Entscheidungsstufen. Neben einem Experten-Voting ist auch ein Online-Voting geplant. Die Experten-Jury soll sich aus dem EPLF-Präsidenten, einem Medienvertreter und einem Vertreter des Domotex-Veranstalter Deutsche Messe AG zusammen setzen. Die Moderation der Jury soll durch das CEN-Institut erfolgen. Die Entscheidung über die Preisvergabe soll jeweils im November fallen.