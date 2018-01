EPLF kann Absatzrückgänge in Westeuropa ausgleichen

Im vergangenen Jahr ist der Laminatbodenabsatz der insgesamt 17 ordentlichen EPLF-Mitglieder in Westeuropa um weitere 2,9 % auf 243 Mio m² zurückgegangen. In allen anderen Regionen wurden dagegen zumindest leichte Zuwächse verzeichnet. Laut der am Samstag im Zuge der Domotex vorgestellten endgültigen Statistik konnte der weltweite Laminatbodenabsatz damit auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Die EPLF-Mitglieder haben aus ihren europäischen Produktionsstandorten im Gesamtjahr 2017 wie bereits 2016 insgesamt rund 477 Mio m² geliefert. Höhere Absatzmengen waren bislang nur im Rekordjahr 2007 (507 Mio m²) und im Jahr 2010 (487 Mio m²) erreicht worden.



Der Rückgang in Westeuropa ist auch weiterhin vor allem auf die erneuten Einbußen in Deutschland (-10 % auf 57 Mio m²) und in der Türkei (-10 % auf 25 Mio m²) zurückzuführen. Frankreich (37 Mio m²) und Großbritannien (34 Mio m²) lagen dagegen auf bzw. knapp über dem Vorjahresniveau. In den nächstgrößeren westeuropäischen Märkten gab es ebenfalls nur geringfügige Veränderungen. In den Niederlanden wurden 20 Mio m², in Spanien 17 Mio m² und in Belgien 9 Mio m² abgesetzt. In andere westeuropäische Märkte gingen 44 Mio m².



Der Osteuropa-Absatz hat sich um 1,9 % auf 128 Mio m² erhöht. Mit einem Plus von 5,2 % auf 36 Mio m² hat Russland seine Position als größter Einzelmarkt in dieser Region nochmals ausgebaut, während der Absatz in Polen leicht auf 30 Mio m² nachgegeben hat. Rumänien lag mit 13 Mio m² auf Platz drei. Die Ukraine und Ungarn haben jeweils auf 7 Mio m² zugelegt. Bulgarien und die Slowakei kamen jeweils auf rund 5 Mio m², in Tschechien wurden 4 Mio m² abgesetzt. Der Absatz in anderen osteuropäischen Ländern lag mit 21 Mio m² auf dem Vorjahresniveau.



In Übersee hat sich die Region Asien/Pazifik mit einem Plus von 8,7 % auf 29 Mio m² am besten entwickelt. Davon wurden 9,6 Mio m² (+12,4 %) in China/Hongkong und 3,6 Mio m² (+28 %) in Kasachstan abgesetzt. Die Lieferungen nach Nordamerika haben um 4,7 % auf 49 Mio m² zugelegt. Davon entfielen 31 Mio m² auf die USA und 18 Mio m² auf Kanada. Der Lateinamerika-Absatz lag mit 17,6 Mio m² um 3 % über dem Vorjahreswert; die größten Märkte waren dort Chile mit 7,7 Mio m² und Mexiko mit 4,3 Mio m². In andere Regionen gingen 10 Mio m².