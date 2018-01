EPAL-Palettenproduktion erreicht neues Rekordniveau

Die weltweite Produktion von EPAL-Europaletten ist 2017 um 9,7 % auf rund 88,3 Mio Stück gestiegen. Die Zahl der reparierten Paletten erhöhte sich nach Angaben der European Pallet Association (EPAL)auf rund 27,5 Mio Stück, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 10 % entspricht. Die Zahl der von EPAL-Lizenznehmern produzierten sowie reparierten Paletten stieg damit auf insgesamt 115,8 Mio.



Allein in den vergangenen vier Jahren verzeichnete die EPAL damit einen Anstieg der Produktionszahl um rund 39 %, die Zahl der reparierten Paletten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um etwas mehr als 27 %.