Einsatz von Pellets im Wärmemarkt soll erhöht werden

Die beiden Pelletverbände proPellets Austria (pPA) und Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) wollen gemeinsam Maßnahmen entwickeln, um erneuerbare Energien noch stärker als bisher im Wärmemarkt zu etablieren. Auf einer gemeinsamen Sitzung der beiden Pelletverbände aus Deutschland und Österreich am 23. Januar 2017 in Salzburg wurden die aktuellen ordnungs- und förderpolitische Maßnahmen beider Ländern verglichen. Die Geschäftsführer Dr. Christian Rakos (pPA) und Martin Bentele (DEPV) stellten den Vorstandsmitgliedern aus den Bereichen Sägewerk/Pelletproduktion, Pellethandel und Kesseltechnik zudem die aktuellen politischen Pläne der Verbände vor. Nach den Wahlen in beiden Ländern nehmen neue Regierungen die Arbeit auf bzw. sind in der Findungsphase. Aus heutiger Sicht sind die politischen Absichten, den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmemarkt auszuweiten, in Österreich konkreter als in Deutschland. Erst vor Kurzem haben dazu in Österreich die im Bereich erneuerbaren Energien tätigen Verbände die Studie „Wärmezukunft 2050“ vorgestellt. Die Studie zeigt, wie eine komplette Umstellung des Wärmemarktes auf erneuerbare Energien möglich sein könnte. Beim DEPV will man im laufenden Jahr den Heizungsbetreiber in den Mittelpunkt der Aktivitäten stellen. In einer bundesweiten Kundenumfrage mit dem Titel „Hat es sich gelohnt?“ soll im ersten Quartal Erfahrungen und Zufriedenheit von Endkunden ermittelt werden, die Pellet-Heizungsanlagen nutzen.