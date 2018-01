Ehrlich wird Vice President Sales/Marketing bei Novalis

Der inzwischen unter der Bezeichnung Novalis Innovative Flooring am Markt auftretende LVT-Hersteller Novalis International hat Steve Ehrlich zum Vice President Sales and Marketing für seine nordamerikanischen Aktivitäten ernannt. Novalis ist in Nordamerika mit dem seit 2001 bestehenden Hauptsitz in Richmond Hill/Ontario und einem 2005 eröffneten Verkaufsbüro in Mooresville/North Carolina vertreten.



Ehrlich kommt ursprünglich aus dem Handelsbereich. Von 1994 bis 2001 war er als Merchandiser for Hard Surfaces für den Baumarktkonzern The Home Depot und danach bis 2007 als Senior Vice President Sales and Marketing für den Distributeur Hoboken Wood Floors tätig. Nach dem Konkurs und der nachfolgenden Betriebsaufgabe bei Hoboken war er im August 2007 als Product Development Director zu dem früheren Hoboken-Lieferanten Faus Group gewechselt und hatte dort später auch den Posten des Director of Marketing übernommen. Ab März 2009 war er für Chamelon Management LLC tätig. Seit November 2012 war er bei dem Faser- und Polymerhersteller Invista als New Business Development Manager für den Vertrieb der „Stainmaster“ in den Bereich Hardbodenbeläge verantwortlich. In seiner neuen Position wird Ehrlich an John Wu, President und CEO von Novalis berichten.