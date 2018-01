Egger: Pletzer übergibt Vertriebsleitung an Loinger

Stefan Pletzer, seit 1996 Leiter Marketing & Vertrieb in der Egger-Division „Flooring Products“, wird mit dem Wechsel des Geschäftsjahres zum 30. April auf eigenen Wunsch aus der Divisionsleitung und dem operativen Geschäft ausscheiden und sich ins Privatleben zurückziehen. Seine Position wird von Dr. Adrian Loinger übernommen, der seit 2007 für die Egger-Gruppe tätig ist. Zunächst war er auf verschiedenen Positionen am Ausbau des Osteuropa-Vertriebs der Division „Egger Decorative Products“ beteiligt. Von Ende 2009 bis November 2011 war er Vertriebsleiter Ukraine, danach war ihm die Position des Vertriebsleiters CEE übertragen worden. Im Mai 2016 war er dann als Category Sales Manager für die Produktgruppen Design und Comfort in die Division Flooring Products gewechselt.



Pletzer hat den Fußbodenvertrieb von Egger seit dem im Jahr 1996 erfolgten Einstieg in die Laminatbodenproduktion geleitet. Er war im Jahr 1989 bei Egger eingestiegen; nach einer Position im Außendienst hatte er später die Marketingleitung der Egger-Gruppe übernommen.