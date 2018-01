Egger: Beschichtung in Biskupiec soll im Sommer starten

Die Egger-Gruppe will in dem derzeit neuerrichteten Spanplattenwerk im nordostpolnischen Biskupiec bereits im Sommer mit der Beschichtung von Spanplatten beginnen. Zu diesem Zeitpunkt soll die erste der zwei in der ersten Investitionsstufe geplanten und von Wemhöner gelieferten Kurztaktpressen anlaufen. Die Inbetriebnahme der zweiten Anlage ist dann parallel zum Start der Rohspanplattenproduktion im Dezember geplant.