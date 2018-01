eco-Institut nimmt Emissionsprüfkammer in Betrieb

Mit der Anfang des Jahres erfolgten Inbetriebnahme einer neuen 20 m³ großen Edelstahlprüfkammer hat das Kölner eco-Institut nach eigenen Angaben sein Angebot für Hersteller von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräten verbessert. In der neuen Prüfkammer können Emissionsmessungen nach ISO 16000 „Innenraumluftverunreinigungen“ auch an großformatigen Prüfkörpern durchgeführt werden. An diesen sind damit laut eco-Institut zukünftig Ganzkörperprüfungen im Rahmen von Zertifizierungen nach dem „Blauen Engel“ bzw. den Labeln des eco-Instituts oder der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) möglich.



Das Institut verfügt über insgesamt 90 Prüfkammern aus Glas und Edelstahl zur Prüfung von Innenraumprodukten auf gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Substanzen. Daneben werden auch Geruchsprüfungen durchgeführt und Produkte auf schädliche Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Phthalate, Schwermetalle oder Pestizide untersucht. Neben Möbeln und Einrichtungsgegenstände werden vom eco-Institut im Bereich Bauprodukte zum Beispiel Holzwerkstoffe, Dämm- und Dichtstoffe sowie Klebstoffe sowie im Bereich Bodenbeläge unter anderem Parkett, Laminat und elastische Bodenbelägen geprüft.