Domotex-Besucherzahl hat Niveau von 2016 erreicht

Auf der heute in Hannover zu Ende gehenden Bodenbelagsmesse Domotex wurden nach vorläufigen Zahlen des Veranstalters Deutsche Messe AG rund 45.000 Fachbesucher registriert. Der Auslandsanteil wurde mit 65 % angegeben. Von den ausländischen Besuchern kamen rund 60 % aus Europa, rund 25 % aus Asien und rund 11 % aus Amerika. Zuwächse wurden laut Deutsche Messe AG vor allem bei den Besuchern aus den USA sowie aus Süd- und Mittelamerika verzeichnet. Nach Zielgruppen konnte die Beteiligung vor allem bei Einrichtungs- und Möbelhäusern, Architekten, Innenarchitekten und Objektausstattern sowie bei Handwerkern gesteigert werden. Die stärkste Zielgruppe sind auch weiterhin Einkäufer aus dem Facheinzel- und Großhandel.



Mit den bislang nur vorläufig erfassten Besucherzahlen wurde das Niveau der vergleichbaren Vorveranstaltung von Januar 2016 erreicht. Damals waren 45.248 Besucher registriert worden. Die Zahl der Aussteller konnte mit 1.615 Unternehmen dagegen deutlich gegenüber den beiden letzten Domotex-Veranstaltungen gesteigert werden. Im Januar 2016 hatten 1.427 Unternehmen in Hannover ausgestellt; im vergangenen Jahr gab es 1.435 Aussteller.



Die nächste Domotex in Hannover wird vom 11. bis 14. Januar 2019 stattfinden.