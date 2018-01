Derome übernimmt weiteren Abbundbetrieb in Norwegen

Die schwedische Derome-Gruppe hat zum 1. Januar den norwegischen Herstellers von Dachstühlen und Holzrahmenbaukonstruktionen Takstolteknikk in Svarstad übernommen. Nach der im September 2016 erfolgten Übernahme der Eidsvoll Takstolfabrikk, Minnesund, ist dies die zweite Übernahme eines Abbundbetriebs in Norwegen innerhalb von etwa mehr als einem Jahr.



Takstolteknikk beschäftigt 14 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 25 Mio skr. Neben einer Produktionsanlage in Svarstad unterhält das Unternehmen auch noch Verkaufs- und Ingenieurbüros in Oslo und Gjerstad.