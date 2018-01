Burgo verzichtet auf PM 8-Stilllegung in Verzuolo

Der italienische Papierhersteller Burgo hat die PM 8 im Papierwerk Verzuolo zum Jahreswechsel doch nicht wie angekündigt dauerhaft stillgelegt. Gegenüber Schleifholz nach Verzuolo liefernden Unternehmen wurde eine kontinuierliche Produktion auf der Papiermaschine zumindet bis Ende März in Aussicht gestellt. Auch danach soll die PM 8 in einem mit den vergangenen Jahren vergleichbaren Umfang zumindest vorerst weiter betrieben werden. Auf der auf die Herstellung von LWC ausgerichteten Maschine war es in den vergangenen Jahren immer wieder abhängig von der Auftragslage zu Abstellungen gekommen.



Infolge des zumindest vorläufigen Weiterbetriebs der PM 8 hat Burgo auch die bereits ausgesprochenen Entlassungen zurückgenommen. Allerdings wurde Kurzarbeit für 290 der 368 Mitarbeiter des Werks Verzuolo beantragt. Die Genehmigung für Kurzarbeit soll am 22. Januar in Kraft treten und für zwölf Monate gelten.