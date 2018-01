Bislang 320 Arbeitsverträge bei der Neue Alno GmbH

Die nach dem Verkauf wesentlicher Alno-Assets an die Investmentgesellschaft RiverRock gegründete Neue Alno GmbH hat bislang 320 Arbeitsverträge abgeschlossen. Eine mittlere zweistellige Zahl von Vertragsrücksendungen steht noch aus. Die neuen Arbeitsverträge sollen in Kraft treten, sobald die aufschiebenden Bedingungen aus dem am 18. Dezember unterzeichneten Kaufvertrag erfüllt sind, und dann rückwirkend zum 1. Januar gelten. Nach Aussage von Andreas Sandmann, der als Geschäftsführer die neue Alno-Gesellschaft leiten wird, ist damit bereits in den nächsten Tagen zu rechnen.



Laut Sandmann ist mit den bislang abgeschlossenen Arbeitsverträgen die notwendige Personalstärke für die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs erreicht. Die Funktionsfähigkeit der einzelnen Bereiche und Abteilungen wurde inzwischen festgestellt. Parallel dazu hat die Neue Alno GmbH Gespräche mit den Lieferanten und mit den Handelspartnern geführt. Die Produktion im Werk Pfullendorf soll damit in absehbarer Zeit wieder anlaufen; die ersten neuen Alno-Küchen sollen bereits im Verlauf des ersten Quartals ausgeliefert werden.



Die Mitarbeiter der bisherigen Alno AG wurden am Dienstagnachmittag in einer Betriebsversammlung von dem Insolvenzveralter Prof. Dr. Martin Hörmann und von Sandmann über den Stand der Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs informiert. Hörmann hatte den Geschäftsbetrieb der Alno AG am 24. November eingestellt, nachdem die damals geführten Verkaufsverhandlungen ergebnislos beendet worden waren. Am 14. Dezember hatte RiverRock ein Angebot für die Alno-Assets abgegeben, das bereits innerhalb von vier Tagen zur Vertragsunterzeichnung geführt hatte. Als Kaufpreis waren dabei rund 20 Mio € festgelegt worden. Laut den damals veröffentlichten Informationen soll die Neue Alno GmbH nach dem Start rund 410 Mitarbeiter beschäftigen.