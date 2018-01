Bergs Timber plant Übernahme von Norvik-Unternehmen

Die schwedische Bergs Timber hat am 22. Januar eine Absichtserklärung zur Übernahme von vier Unternehmen der lettischen Norvik Timber Industry (NTI) abgegeben. Übernommen werden sollen demnach die SIA Vika Wood (Laucienas/Lettland), die Byko Lat Ltd. (Riga/Lettland), die Laesti AS (Pärnu/Estland), die EWP AS (Pärnu/Estland) sowie das britischen Großhandelsunternehmen Continental Wood Products Ltd. (Westerham).



Die Übernahme soll über die Ausgabe von insgesamt 170 Mio neuer Bergs Timber-Aktien sowie über eine Barzahlung von 270 Mio skr erfolgen. Norvik ist bereits heute größter Aktionär von Bergs Timber mit einem Anteil von 29,52 %. Nach Abschluss der Übernahme steigt der Wert auf 64,68 %. Norvik hat allerdings bereits angekündigt, einen Teil der Beteiligung wieder veräußern und langfristig auf unter 50 % reduzieren zu wollen.