Bayerwald hat neue Fensteranlage in Betrieb genommen

Der zur Beteiligungsgesellschaft Adcuram Group gehörende Fenster- und Türenhersteller Bayerwald hat Anfang des Jahres eine neue Produktionslinie an seinem Stammsitz Neukirchen vorm Wald in Betrieb genommen. Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf die gestiegene Nachfrage nach Kunststofffenstern. Neben reinen Kunststofffenstern können auf der neuen Anlage auch Kunststoff-Aluminiumfenster gefertigt werden. Die Anlage wurde Ende November geliefert und in einer bestehenden Halle montiert.



Die Investition in die neue Produktionslinie ist Teil eines Maßnahmenpakets, das sich auch auf die Bereiche Marketing und Vertrieb erstreckt. Insbesondere die Online-Aktivitäten sollen in diesem Zusammenhang optimiert und erweitert werden. So sollen beispielsweise die Fachhandelspartner mit Hilfe einer Lead-Management-Software bei der Online-Neukundengewinnung unterstützt werden. Außerdem will Bayerwald künftig das Softwaresystem MoveIT nutzen und seinen Händlern damit eine einfachere Angebots,- Auftrags- und Bestellabwicklung im Internet zu ermöglichen. Seit Jahresbeginn tritt Bayerwald zudem mit einem überarbeiteten Corporate Identity bzw. mit einem neuen Firmenlogo auf.