BASF will Preise für UV-Harze um bis zu 10 % erhöhen

Der Chemiekonzern BASF wird in der Absatzregion EMEA die Preise für UV-Harze aus dem Produktprogramm „Laromer“ erhöhen. In Abhängigkeit vom Produkttyp ist eine Steigerung zwischen 3 % und 10 % vorgesehen. Die Preiserhöhung soll mit sofortiger Wirkung umgesetzt werden, wo möglich ist auch eine Anpassung bestehender Verträge geplant. Laut BASF sind die Anpassungen durch gestiegene Kosten sowohl für die Rohstoffbeschaffung als auch durch die Umsetzung der europäischen Chemikalienrichtlinie REACH notwendig geworden.



Nach Angaben von BASF werden die von den Preiserhöhungen betroffenen Harze vor allem zur Produktion von UV-härtbaren Beschichtungen zum Einsatz in der Möbel- und Fußbodenindustrie verwendet. Daneben kommen sie unter anderem auch in Drucklacken und -farben zum Einsatz.