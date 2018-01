BarentsKrans bereitet Sammelklage gegen Steinhoff vor

Die Rechtsanwaltskanzlei BarentsKrans will im Namen von geschädigten Aktionären der Steinhoff International Holdings ein Gerichtsverfahren erwirken. Die Klage wird von der in Dublin/Irland ansässigen Claims Funding Europe finanziert.



Aktionäre, die aufgrund des Kursverfalls der Steinhoff-Aktie infolge der vom Konzern eingeräumten Bilanzunstimmigkeiten Verluste eingefahren haben, können sich an Claims Funding Europe wenden. Wie die Prozessfinanzierungsgesellschaft in einer gemeinsam mit BarentsKrans heute veröffentlichten Mitteilung bekanntgegeben mitgeteilt hat, gilt dies nur für Aktionäre, die Steinhoff-Aktien zwischen dem 26. Juni 2013 und dem 6. Dezember 2017 erworben haben. Gegenstand der Klage wird neben der falsch dargestellten finanziellen Situation von Steinhoff in den Jahresabschlüssen 2014/2015, 2015/2016 und 2016/2017 auch die laut BarentsKrans von Steinhoff veröffentlichten irreführenden Informationen zur Übernahme der österreichischen Kika/Leiner-Gruppe sowie zu verschiedenen später erfolgten Transaktionen sein.