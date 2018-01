Alves übergibt Holzeinkaufsleitung in Meppen an Schoo

Alfons Alves übergibt zum 1. April die Leitung des Holzeinkaufs für den Standort Meppen der Sonae Arauco an Alexander Schoo. Alves war seit Juli 1990 im Holzeinkauf für den Standort Meppen tätig und geht in den Ruhestand. Bereits zum 1. November war Schoo von der zwischenzeitlich als Mercer Holz firmierenden Holzeinkaufsorganisation des Zellstoffwerks Stendal zu Sonae Arauco gewechselt. Bei Mercer hat er seit 2008 den Industrieholzeinkauf in den Regionen Niedersachsen Nord und Schleswig-Holstein betreut. In Meppen wird er den Einkauf von zusammen jährlich rund 200.000 t atro Industrieholz und Hackschnitzel für die MDF-Produktion verantworten.