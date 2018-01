Alno AG hat Delistung von zwei Anleihen beschlossen

Der Vorstand der insolventen Alno AG hat in seiner heutigen Sitzung in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann beschlossen, den Handel mit den 8,5 % Inhaberschuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4 / WKN: A1R1BR) über 45 Mio € sowie den 8,0 % Wandelschuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A11QHW7 / WKN: A11QHW) über 14 Mio € im jeweiligen Freiverkehrssegment an der Frankfurter Wertpapierbörse einzustellen. Die Inhaberschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen wären am 14. Mai des laufenden Jahres bzw. am 11. März 2019 fällig geworden. Der Alno-Vorstand hat zudem beschlossen, das Zweitlisting der beiden Anleihen an den Börsen Berlin, München und Stuttgart (beide Anleihen) sowie Düsseldorf (nur Anleihe 2013/18) zu kündigen.



Die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Anleihen sollen unverzüglich vorgenommen werden. Letzter Handelstag für die 8,5 % Inhaberschuldverschreibungen 2013/2018 wird voraussichtlich der 20. April sein. Die 8,0 % Wandelschuldverschreibungen 2014/2019 werden voraussichtlich noch bis zum 5. März handelbar sein.