2016 wurden weltweit 105 Mio m³ Sperrholz produziert

Die weltweite Produktion von Sperrholz hat ausgehend von den für das Jahr 2000 ausgewiesenen 58,4 Mio m³ um 80,8 % auf 105,6 Mio m³ im Jahr 2016 zugelegt. Laut einer im Oktober von dem finnischen Maschinen- und Anlagenhersteller Raute veröffentlichten Präsentation wurde damit in diesem Zeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 3,8 % erreicht. Mit einem Anteil von 58 % an der weltweiten Produktion war China 2016 der mit Abstand bedeutendste Hersteller von Sperrholz. Auf Rang zwei und drei folgten die Region Asia-Pacific (ohne China) und Nordamerika, mit Anteilen von 17 % bzw. 11 %. Auf Südamerika und Russland entfielen 5 % bzw. 4 % der weltweiten Gesamtproduktion, Europa und Afrika haben 3 % bzw. 2 % beigetragen.



Parallel zur Produktion hat sich seit 2000 auch der Sperrholzverbrauch von 59,6 Mio m³ auf 100,3 Mio m³ erhöht. Nach Angaben von Raute wurden 38 % des Gesamtverbrauches im Jahr 2016 vom Baugewerbe verarbeitet, die Möbel- sowie die Verpackungsindustrie haben 26 % bzw. 9% abgenommen. Auf Fahrzeughersteller und Fußbodenproduzenten entfielen 7 % bzw. 5 % des Gesamtverbrauchs, die restlichen 15 % wurden in anderen Endverbrauchermärkten abgesetzt.