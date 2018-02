Zwei neue Greenfield-Sägewerke in Georgia geplant

Im Laufe dieser Wochen haben sowohl die US-amerikanische Georgia Pacific (GP) als auch die kanadische Canfor Corp. den Bau eines Sägewerkes im US-Bundesstaat Georgia angekündigt.



In einer am 22. Februar veröffentlichten Mitteilung hat Canfor über ein Greenfield-Projekt am Standort Washington informiert. Die Investitionssumme für das auf eine Jahreskapazität von 275 Mio bdft ausgelegte Sägewerk wird von Canfor mit 120 Mio US$ angegeben. Mit dem Bau des Werkes soll im Laufe des zweiten Quartals begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2019 geplant.



GP will laut einer Mitteilung vom 20. Februar rund 135 Mio US$ in den Bau eines 350 Mio bdft-Sägewerkes in Warrenton/Georgia investieren. Das neue Werk soll dabei auf einem 340.000 sqft großen Gelände in direkter Nachbarschaft zu dem bestehenden und mit einer Kapazität von knapp 100 Mio bdft eher kleinen GP-Sägewerk entstehen. Mit den Bauarbeiten will GP im Sommer beginnen, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.