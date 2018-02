ZPR hat Zellstoffproduktion und Umsatz gesteigert

Im Geschäftsjahr 2017 wurden von der zu Mercer International gehörenden Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH (ZPR)361.309 t Zellstoff produziert, rund 2,2 % mehr als im Jahr zuvor. Einen neuen Rekordstand erreichte die Tallölproduktion, die um fast 69 % auf 4.873 t erhöht werden konnte. Die verkaufte Strommenge ging hingegen um 1,9 % auf 166,1 Mio kW zurück. Abgesehen von einer zehntägigen Generalinspektion im September lief das Zellstoffwerk im kontinuierlichen Schichtbetrieb.



Die höhere Zellstoffproduktion sowie ein Anstieg der Zellstoffpreise waren wesentlich dafür verantwortlich, dass der Umsatz um rund 5 % auf 228,0 Mio € gesteigert wurde. Ergebniszahlen wurden nicht veröffentlicht.



Größte Einzelinvestition war im Vorjahr der Bau eines neuen Terminals für die Annahme von Rundholz mit Bahnwaggons, das Anfang April offiziell in Betrieb genommen wurde. Mit dem Bau der Anlage, über die jährlich 420.000 fm Rundholz mit einer Länge von künftig bis zu 4 m sowohl per Bahn als auch per Lkw abgewickelt werden können, war im April 2016 begonnen worden. In den Bau des Terminals wurden 9 Mio € investiert, davon wurden rund 2,5 Mio € im Rahmen des Gleisanschlussförderungsprogramms des Bundes bezuschusst.