Versowood bestellt zwei Kanaltrockner bei Valutec

Das finnische Sägewerks- und Leimholzunternehmen Versowoood hat bei Valutec Ende Januar zwei Kanaltrockner für das Sägewerk am Unternehmenssitz in Vierumäki bestellt. Damit sollen Kapazitätsengpässe in der Schnittholztrocknung beseitigt werden, die im Zuge der Produktionserweiterung von 1,3 Mio m³ auf 1,5 Mio m³ Nadelschnittholz/Jahr entstanden sind. In den beiden Anlagen des Typs OTC will Versowood überwiegend Rohware für die eigene Leimholzproduktion trocknen.



Versowood betreibt in Vierumäki bereits sechs OTC-Kanaltrockner von Valutec. Diese Anlagen werden im Zuge der Installation der beiden neuen Kammern mit einer neuen Steuerung ausgestattet.