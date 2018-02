USA: Anstieg der OSB-Importe hat sich 2017 fortgesetzt

Die OSB-Importe in die USA sind im zweiten Halbjahr 2017 deutlich stärker gestiegen als in der ersten Jahreshälfte. Im ersten Quartal hatten sie nach Angaben des US Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service (FAS) im Vorjahresvergleich um 5 % auf 1,287 Mio m³ zugelegt, im zweiten Quartal waren sie um 1 % auf 1,306 Mio m³ zurückgegangen. Für das dritte Quartal wurde ein Plus von 15 % auf 1,468 Mio m³ ausgewiesen, im vierten Quartal haben sie sich sogar um 19 % auf 1,478 Mio m³ erhöht. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Anstieg von 9 % auf 5,539 Mio m³; der Exportwert ist mit +18 % auf 1,430 Mrd US$ doppelt so stark gestiegen. Über die letzten fünf Jahre haben sich die OSB-Importe damit fast verdoppelt. 2012 waren 2,965 Mio m³ eingeführt worden, für 2013 und 2014 hatte der FAS Importmengen von 3,460 Mio m³ bzw. 3,965 Mio m³ angegeben. 2015 waren 4,484 Mio m³ eingeführt worden. Die Marke von 5 Mio m³ war 2016 gefallen.