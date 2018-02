US-Housing Starts drehen im Januar ins Plus

In den zwölf Monaten bis einschließlich Januar haben die Housing Starts in den USA im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 9,7 % auf insgesamt 1,33 Mio Einheiten zugenommen. In den zwölf Monaten bis Dezember hatten die Housing Starts gegenüber dem Vormonat noch um 6,9 % nachgegeben.



Laut den am 16. Februar vom U.S. Census Bureau und dem U.S. Department of Housing and Urban Development veröffentlichten Wohnungsbauzahlen sind die Baustarts von Einfamilienhäusern bis einschließlich Januar um 3,7 % auf 877.000 Einheiten gestiegen. In Häusern mit fünf und mehr Wohnungen haben die Housing Starts stärker um 19,7 % auf 431.000 Einheiten zugelegt.



In der Zwölfmonatsperiode bis Januar sind insgesamt 1,40 Mio Genehmigungen für den Bau von Wohnungen erteilt worden; dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer Zunahme um 7,4 %. Im Dezember waren die Genehmigungen gegenüber November stabil geblieben. Im Januar konnten die um 1,7 % auf 866.000 gesunkenen Genehmigungen für Einfamilienhäuser durch gestiegene Genehmigungen für Wohnungen in Zwei- bis Vierfamilienhäusern (+37,8 % auf 51.000 Einheiten) sowie in Mehrfamilienhäusern (+25,4 % auf 479.000 Einheiten) ausgeglichen werden.