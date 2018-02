Trex: Umsatz ist im dritten Quartal um 32 % gestiegen

Der US-amerikanische WPC-Terrassendielen- und Bauelementehersteller Trex hat das dritte Quartal 2017 mit einem Umsatzplus von 32 % auf 140,2 Mio US$ abgeschlossen. Ein Großteil dieses Anstiegs wurde im Geschäftsbereich „Residential Products“ erzielt, in dem die Kernaktivitäten „Decking" (Terrassendielen aus Wood Plastic Composites) und „Railing" (Geländer) zusammengefasst werden.



Der restliche Teil des Anstiegs geht auf die Ende Juli vollzogene Übernahme des Unternehmens SC Company zurück. Die Aktivitäten von SC Company, die sich vor allem auf Geländersysteme und Bühnen/Sitztribünen für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden erstrecken, werden bei Trex in dem neu geschaffenen Geschäftsbereich „Commercial Products“ fortgeführt.



Die Quartalsergebnisse sind ebenfalls deutlich besser ausgefallen. Das EBITDA hat sich mit 34,9 Mio US$ mehr als verdoppelt. Das operative Ergebnis hat sich mit 30,4 Mio US$ sogar verdreifacht. Gleiches gilt für das Vorsteuerergebnis in Höhe von 30,3 Mio US$. Das Nettoergebnis konnte auf 20,1 Mio US$ verbessert werden.



In den ersten neun Monaten belief sich der Gesamtumsatz auf 442,9 Mio US$, was einem Anstieg um rund 15 % entspricht. Für das vierte Quartal wird ein erneutes Umsatzplus um rund 24 % auf 118 Mio US$ prognostiziert, wobei für den Residential-Bereich ein Anstieg um 9 % auf 104 Mio US$ in Aussicht gestellt wird. Trex wird die Zahlen für das vierte Quartal am 21. Februar vorstellen.