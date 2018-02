The Home Depot hat 100 Mio US$-Grenze überschritten

Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2017/2018 ein Umsatzplus von 7,5 % auf 23,9 Mrd US$ erwirtschaftet. Der flächenbereinigte Gesamtumsatz lag ebenfalls 7,5 % über dem Vorjahr, während in den USA das Wachstum auf vergleichbarer Verkaufsfläche mit +7,2 % etwas geringer ausgefallen ist. Das operative Ergebnis von The Home Depot ist im vierten Quartal um 8,9 % auf 3,189 Mrd US$ gestiegen. Das Nettoergebnis hat sich um rund 2 % auf 1,779 Mrd US$ erhöht.



Im Gesamtjahr hat The Home Depot erstmals die 100 Mrd US$-Grenze überschritten. Mit 100,9 Mrd US$ konnte der Umsatz um 6,7 % gesteigert werden. Damit wurde die Prognose, die zum Halbjahr von zunächst +4,6 % auf +5,3-5,5 % angehoben wurde, übertroffen. Auf vergleichbarer Fläche betrug das Wachstum insgesamt 6,8 % bzw. in den USA 6,9 %. Im Verlauf der zwölf Monate wurden sechs neue Filialen eröffnet, davon drei in den USA und drei in Mexiko. Damit werden inzwischen 2.284 Märkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 22 Mio m² betrieben. Das operative Ergebnis hat im Zwölfmonatszeitraum um 9,3 % auf 14,7 Mrd US$ zugelegt. Beim Nettoergebnis wurde ein Plus von 8,5 % auf 8,6 Mrd US$ ausgewiesen.



Für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 wird ein Umsatzplus in Höhe von 6,5 % bzw. ein flächenbereinigter Anstieg um rund 5 % prognostiziert. Geplant ist die Eröffnung von drei neuen Filialen. Die langfristigen Ziele wurden bestätigt. So soll der Umsatz bis 2020 auf 115-120 Mrd US$ gesteigert werden, dabei wird eine operative Marge von 14,4-15,0 % angestrebt.