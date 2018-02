Steinhoff hat Chief Restructuring Officer ernannt

Die Steinhoff International Holdings hat Richard Heis zum Chief Restructuring Officer (CRO) des Konzerns ernannt. Das hat Steinhoff gestern Abend mitgeteilt. Heis war bis November 2017 Global Head of Restructuring beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG in London/Großbritannien. Nach Angaben von Steinhoff verfügt er über rund 25 Jahre Erfahrung in der Restrukturierung von komplexen und internationalen Unternehmensgruppen. Steinhoff hatte Anfang Januar bekanntgegeben, einen unabhängigen CRO bestellen zu wollen.