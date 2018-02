Steinhoff darf Poco nur mit 50 % in Bilanz konsolidieren

Die Steinhoff International Holdings muss den Prozentsatz der Konsolidierung der deutschen Tochtergesellschaft Poco im Jahresabschluss 2015/2016 sowie in zukünftigen Geschäftsberichten mit 50 % angeben. Das hat die Handelskammer am Gerichtshof in Amsterdam/Niederlande gestern in dem seit September vergangenen Jahres in den Niederlanden laufenden Verfahren zwischen Steinhoff und dem früheren Joint Venture Partner Dr. Andreas Seifert entschieden. Bislang war Poco in der Steinhoff-Bilanz mit 100 % der Anteile konsolidiert worden. Über ein Joint Venture sind Steinhoff und Seifert zu je 50 % an Poco beteiligt.



Aus Sicht von Steinhoff hatte Seifert laut einer heute veröffentlichten Konzernmitteilung seine Anteile aufgrund nicht näher beschriebener Handlungen verloren. Der 50 %-Anteil sollte daher ausgezahlt werden und alle Anteile an Steinhoff übergehen. Die Ausgleichszahlung war im Steinhoff-Geschäftsbericht unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen worden. Als Teil des nun ergangenen Urteils muss Steinhoff von nun an in den Geschäftsberichten angeben, dass Seifert einen nicht-beherrschenden Anteil von 50 % an Poco hält. Außerdem muss Steinhoff die genannte Ausgleichszahlung aus den Jahresberichten entfernen. Steinhoff wird das Urteil nach eigenen Angaben unter anderem hinsichtlich einer möglichen Berufung prüfen. In Deutschland läuft derzeit ein weiteres Verfahren über die Eigentumsverhältnisse von Poco. Ein Urteil steht hier noch aus.