ShareWood hat Teak-Sägewerk in Betrieb genommen

Die Schweizer ShareWood Switzerland hat Mitte Februar das Sägewerk in Alta Floresta/Brasilien in Betrieb genommen. Ursprünglich sollte der erste Bauabschnitt, der den Einschnitt von Teak aus den ShareWood-Plantagen zu Kanthölzern ermöglicht, bereits im November abgeschlossen sein. Allerdings war es bei Maschinenlieferanten zu Verzögerungen gekommen.



Nach Abschluss der ersten Bauabschnitts können in dem gemeinsam mit der brasilianischen Außenhandelsgesellschaft Atlantic Impex errichteten Sägewerk monatlich rund 1.000 m³ Kanthölzer aus Teak hergestellt werden. Die Investitionskosten hat ShareWood bei Bekanntgabe des Vorhabens im Oktober mit 2017 mit 800.000 Real angegeben. Der zweite Bauabschnitt, mit dem im Sommer begonnen werden soll, sieht die Installation von Trockenkammern, drei Hobellinien, zwei Hochfrequenzpressen und Schleifmaschinen zur Weiterverarbeitung des Teak-Schnittholzes vor.