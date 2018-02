Setra baut Brettsperrholz (BSP)-Werk in Långshyttan

Die schwedische Setra Group will am Standort Långshyttan bis Mitte 2020 ein Brettsperrholz (BSP)-Werk mit einer Kapazität von 55.000 m³/Jahr im Zweischichtbetrieb bauen. Die Schnittholzversorgung der BSP-Produktion will Setra über das Kiefernsägewerk Skinskatteberg in Bergslagen/Västmanland darstellen. Über das Investitionsvolumen und die Anlagenlieferanten wurden zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht. In Långshyttan verfügt Setra bereits seit einigen Jahren über ein Brettschichtholzwerk.



Erst vor wenigen Tagen hatte Setra angekündigt, den Standort Långshyttan um ein Werk zur Herstellung von Bauelementen, im Wesentlichen Türen und Fenstern, zu erweitern. In Nachbarschaft zu dem dortigen Leimholzwerk sollen künftig pro Jahr 45.000 m³ Fertigprodukte hergestellt werden.