Schramm Holding und Finanzinvestor erwerben Interlübke

Die Unternehmerfamilie Schramm übernimmt zusammen mit dem regionalen Finanzinvestor MB Mittelständische Beteiligungsgesellschaft aus Osnabrück den Systemmöbelhersteller Interlübke. Die Übernahme erfolgtl über die Beteiligungsgesellschaft Schramm Holding mit Sitz in Winnweiler. Wie die Schramm Holding heute mitgeteilt hat, wurden die beiden Parteien bei der Transaktion von der Unternehmensberatung Currentis beraten.



Mit der aktuellen Übernahme soll das Wachstum von Interlübke vorangetrieben und eine verbesserte, vor allem internationale Marktbearbeitung ermöglicht werden. Die bisherigen Interlübke-Gesellschafter, deren Interessen durch die Rigeto Unternehmerkapital GmbH vertreten werden, hatten sich aus strategischen Gründen zum Verkauf ihrer Anteile entschlossen. Interlübke-Gesellschafter waren bislang Dr. Richard Lenz, Dr. Peter Rutishauser und Geschäftsführer Patrik Bernstein. Der Gesamtumsatz von Interlübke ist im vergangenen Jahr um 4,5 % auf 21 Mio € zurückgegangen; das in Deutschland erreichte Plus von 4 % konnte dabei das rückläufige Auslandsgeschäft nicht ausgleichen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 160 Mitarbeiter.



Die Familie Schramm ist Inhaber des Schlafmöbelherstellers Schramm Werkstätten. Am Unternehmenssitz in Winnweiler werden mit rund 200 Mitarbeitern Matratzen, Untermatratzen sowie komplette Betten produziert. Seit 1998 wird der Familienbetrieb in dritter Generation von Axel Schramm geleitet, der seit Mai 2014 auch Präsident des VDM ist. Die MB Mittelständische Beteiligungsgesellschaft ist auf mittelständische Unternehmen in Nachfolge- und Restrukturierungsfällen spezialisiert.