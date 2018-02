Sägeindustrie erhöht Nadelschnittholzexporte um 13 %

Mit insgesamt 1,52 Mio m³ konnte die deutsche Sägeindustrie ihre Exporte von sägerauem Nadelschnittholz im vierten Quartal 2017 um 13 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausbauen. Nach Absatzregionen betrachtet ergibt sich für das Quartal allerdings eine gegenläufige Entwicklung. Während die Ausfuhren an Kunden innerhalb Europas um 21 % auf 1,15 Mio m³ gestiegen sind, blieben die außereuropäischen Exporte mit 373.652 m³ um 7 % hinter dem Vorjahreswert zurück. Bereits im ersten (-2 %), zweiten (-16 %) und auch dritten Quartal (-23 %) waren die Ausfuhren an Kunden außerhalb Europas schwächer als im jeweiligen Zeitraum des Vorjahres ausgefallen.



Für das Gesamtjahr 2017 ergibt sich laut den vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, veröffentlichten, vorläufigen Zahlen ein Rückgang der deutschen Exporte von sägerauem Nadelschnittholz um 2 % auf 5,70 Mio m³. Dabei steht an Anstieg der innereuropäischen Lieferungen um 2 % auf 4,31 Mio m³ einem Rückgang der Export in Länder außerhalb Europas um 12 % auf rund 1,40 Mio m³ gegenüber.