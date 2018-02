Renggli hat SMC Management Contractors übernommen

Das Schweizer Holzbauunternehmen Renggli in Schötz/Kanton Luzern hat zum 1. Februar die SMC Management Contractors in Winterthur übernommen. Das unter anderem in der Beratung für Areal- und Projektentwicklung sowie im Controlling internationaler Immobilienprojekte tätige Unternehmen wird künftig als Renggli International AG mit erweiterten Tätigkeitsbereichen fortgeführt. Auch die beiden SMC-Tochtergesellschaften in Deutschland und Italien sind Teil der Vereinbarung. Die Geschäftsführung wurde im Zuge der Übernahme Martin Joos übertragen. Der Firmensitz wird innerhalb von Winterthur verlagert.