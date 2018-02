Pfleiderer: Reiner übernimmt CFO-Position von Mayer

Richard Mayer wird seinen Vorstandsvertrag bei der Pfleiderer Group nicht verlängern und daher Ende März aus dem Unternehmen ausscheiden. Er war zum 1. Januar 2013 als Finanzvorstand zur damaligen Pfleiderer AG gekommen. Im Zuge der Veränderungen in der Pfleiderer-Konzernstruktur wurde ihm auch bei den Nachfolgegesellschaften der Pfleiderer AG die CFO-Position übertragen. Er war in dieser Position zunächst bei der Pfleiderer GmbH, in dem zum 1. Januar 2015 neugeschaffenen Corporate Management Team, ab Januar 2016 bei der Pfleiderer Grajewo S.A. und schließlich bei der daraus hervorgegangenen Pfleiderer Group für die Bereiche Treasury, Konzern-Rechnungswesen, Konzern-Controlling, Compliance und Recht verantwortlich.



Der Aufsichtsrat der Pfleiderer Group hat in seiner Sitzung am 27. Februar Dr. Nico Reiner mit Wirkung zum 1. April in den Vorstand berufen und zum CFO bestellt. Reiner war zuletzt seit Dezember 2014 CFO bei der AL-KO Kober SE. Von Oktober 2005 bis Dezember 2014 war er in vergleichbarer Position für den Fenster-, Türen- und Fassadensystemhersteller Schüco International tätig. Davor hatte er unter anderem für die Unternehmensberatung Droege Comp. gearbeitet.



Dem aktuellen Pfleiderer-Vorstand gehören neben Mayer Thomas Schäbinger als CEO, Ivo Schintz als CCO und Dirk Hardow als CTO an. Hardow war zum 1. November 2016 in das Unternehmen eingetreten. Schäbinger hatte als Nachfolger von Michael Wolff zum 1. Juni 2017 die CEO-Position übernommen. Schintz gehört dem Vorstand seit dem 1. August an.