Möbelindustrieumsatz hat 2017 leicht nachgegeben

Der Umsatz der deutschen Möbelindustrie ist 2017 erstmals nach drei Anstiegen in Folge wieder leicht um 0,6 % auf 17,9 Mrd € gesunken. 2016 hatte sich der Umsatz nach Angaben des VDM noch um 3,2 % erhöht. Noch deutlicher war das Plus mit 6,1 % im Jahr 2015 ausgefallen. 2014 war ein Zuwachs um 1,9 % verzeichnet worden.



Die Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr deckt sich damit weitgehend mit der auf Basis der vorliegenden Zahlen für die ersten zehn Monate vom VDM Anfang Januar abgegebenen Prognose von knapp unter 18 Mrd €. Während der Inlandsumsatz 2017 um 1,1 % nachgeben hat, konnte im Ausland ein leichter Zuwachs von 0,4 % erzielt werden. Die Exportquote hat sich in der Folge auf 32,4 % erhöht.



Für das laufende Jahr rechnet der VDM mit einem Umsatz in ähnlicher Größenordnung wie 2017. Laut VDM-Präsident Axel Schramm könnte eventuell sogar ein leichtes Plus erzielt werden.