Mercer Timber hat 281,3 Mio bdft Schnittholz produziert

In dem zu Mercer International gehörenden ehemaligen Klausner- Sägewerk in Friesau wurden von der Mercer Timber Products (MTP) im Vorjahr 281,3 Mio bdft Nadelschnittholz produziert. Laut dem aktuellen Mercer-Geschäftsbericht für 2017 entfielen davon allein 104,2 Mio bdft und damit rund 37 % der Gesamtproduktion des Jahres auf das vierte Quartal.



Mit dem Verkauf von insgesamt 213,5 Mio bdft Schnittholz konnte ein Umsatz von 82,18 Mio US$ erwirtschaftet werden. Der Durchschnittswert pro Einheit wird mit 385 US$/1.000 bdft angegeben. Darüber hinaus wurden mit Restholz 6,38 Mio US$ und mit dem Verkauf von Energie weitere 8,87 Mio US$ Umsatz generiert. Das Betriebsergebnis für 2017 lag laut Mercer bei rund 5,61 Mio US$.



Mercer hatte die Übernahme der Assets der ehemaligen Klausner Holz Thüringen GmbH (KHT) am 12. April vergangenen Jahres abgeschlossen und das Werk in MTP umfirmiert.