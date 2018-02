Mayr-Melnhof Holz übernimmt BSH-Hersteller Hüttemann

Im Rahmen einer bereits seit knapp einem Jahr vorbereiteten Nachfolgeregelung übernimmt die österreichische Mayr-Melnhof Holz Holding (MM-Holz) den deutschen Leimholzproduzenten Hüttemann. mit Werken in Wismar und Olsberg. Die Übernahme umfasst die Hüttemann Holz GmbH & Co. KG (Olsberg) und die Hüttemann Wismar GmbH & Co. KG (Wismar). Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung, die in etwa vier bis sechs Wochen erwartet wird. Beim österreichischen Kartellamt in Wien wurde das Verfahren heute unter dem Aktenzeichen BWB/Z-3849 angemeldet.