Masonite kann niedrigeren Europa-Absatz kompensieren

Der US-amerikanische Türenkonzern Masonite hat in seinem Geschäftsbereich „Europe“ im vierten Quartal ein Umsatzplus um 7,3 % auf 73,2 Mio US$ erzielt. Dieser Anstieg ist allerdings in erster Linie auf Wechselkurseffekte zurückzuführen, die sich mit +8 % in der Umsatzentwicklung niedergeschlagen haben. Der Umsatzeffekt von Preisanhebungen wurde mit +4 % angegeben. Die Absatzmengen sind allerdings zurückgegangen.



Der Umsatz im Geschäftsbereich „North America Residential“ hat um 6,6 % auf 358,8 Mio US$ zugenommen. Im Geschäftsbereich „Architectural“, der das Objektgeschäft in Nordamerika umfasst, musste Masonite leichte Umsatzeinbußen um 0,9 % auf 69,6 Mio US$ hinnehmen.



In Summe hat Masonite im vierten Quartal einen Umsatz in Höhe von 508,5 Mio US$ erwirtschaftet, ein Plus von 5,7 %. Das Adjusted EBITDA hat um 6,4 % auf 64,5 Mio US$ zugenommen. Beim operativen Ergebnis wurde sogar eine Verbesserung um 34,6 % auf 40,6 Mio US$ erreicht. Deutlich höher ist auch der Nettogewinn mit 71,8 Mio US$ ausgefallen; hier haben sich unter anderem Steuereffekte positiv ausgewirkt.



Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Umsatzwachstum um rund 3 % auf 2,033 Mrd US$ abgeschlossen. Das Adjusted EBITDA hat um 1,2 % auf 255,6 Mio US$ und das operative Ergebnis um rund 4 % auf 159,1 Mio US$ zugelegt. Der Konzerngewinn belief sich auf 151,7 Mio US$.