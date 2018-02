Lebo will weitere Schauräume im Ausland realisieren

Der Innentürenhersteller Lebo mit Sitz in Bocholt hat in den vergangenen Monaten zwei neue Ausstellungsflächen in Kooperation mit ausländischen Partnerunternehmen eröffnet. Zuletzt wurde Ende November ein Schauraum im schottischen Dundee realisiert. Insgesamt umfasst die Fläche 180 m², auf der Lebo 31 Türen und 19 Zargen in präsentiert. Seit Mitte Oktober existiert ein rund 100 m² großer Showroom in Brasov/Rumänien.



In den kommenden Wochen sollen zwei weitere Ausstellungen folgen. Nach Auskunft von Export-Manager Jorge dos Santos soll voraussichtlich im April ein Schauraum bei dem Luxemburger Handelsunternehmen Fachmaart Robert Steinhäuser in Leudelange eröffnet werden. Im April oder Mai ist die Eröffnung einer Ausstellung am Standort des französischen Innentüren-Großhändlers SMB Diffusion in Butten geplant.



Lebo präsentiert sich mit aktuellen POS-Ausstellungsmodulen außer in Rumänien und Schottland bereits bei Vertriebspartnern in Tschechien, in der Schweiz und in Belgien. Insgesamt liefert das Unternehmen sein Türenprogramm in über 40 Länder. Die Exportquote konnte 2017 auf rund 27 % gesteigert werden.