Larsson wird Södra Group zum 1. März verlassen

Knapp sieben Monate nach seiner Ernennung zum Director of Strategy der schwedischen Södra Group wird Håkan Larsson das Unternehmen zum 1. März verlassen, um sich als Unternehmensberater selbständig zu machen. Larsson ist seit 1994 bei Södra beschäftigt und gehörte seit 2013 dem Senior Management-Team des Konzerns an. Im September vergangenen Jahres hatte er die neu geschaffene Position des Director of Strategy für den Gesamtkonzern übernommen, zuvor war er Präsident des Geschäftsbereichs „Södra Skog".