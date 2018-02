Lamigraf will in Brasilien Zylindergravur aufbauen

Der spanische Dekordrucker Lamigraf will an seinem neuen Produktionsstandort in Brasilien bis zum Jahresende 2018 auch eine Zylindergravur aufbauen. Das Unternehmen wäre dann nach eigenen Angaben der einzige Dekordrucker, der vor Ort Tiefdruckzylinder gravieren kann.



Im Verlauf der letzten Monate hat Lamigraf seine brasilianischen Produktionsaktivitäten, die aus der Übernahme der Decorprint-Assets hervorgegangen sind, an einen neuen Standort in São Jose dos Pinhais/Paraná verlagert. Im Zuge dieses Umzugs wurden die Druckkapazitäten mit dem Aufbau einer zweiten Druckmaschine verdoppelt.