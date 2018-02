Kukshausen ist zu Designflooring zurückgekehrt

Ernest Kukshausen ist seit Jahresbeginn neuer Vertriebsdirektor Deutschland bei dem britischen PVC-Bodenbelagshersteller Designflooring International Limited. Damit obliegt ihm die Leitung der deutschen Vertriebsniederlassung Designflooring GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Er berichtet an Steve Curry, Vertriebsdirektor Europa. Ab Juni 2018 will Designflooring den deutschen Markt über ein eigenes Auslieferungslager in Kerpen/Nordrhein-Westfalen versorgen. Das vom Logistikdienstleiter DB Schenker angemietete Lager wird zurzeit bestückt.



Kukshausen war für Designflooring in derselben Position bereits in den Jahren 2007 bis 2011 tätig. Zuletzt verantwortete Norbert Blach den Deutschlandvertrieb des Unternehmens; Blach hat das Unternehmen inzwischen verlassen.



Parallel zu seiner neuen Tätigkeit bei Designflooring kümmert sich Kukshausen auch weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter um den sächsischen Massivparketthersteller Hirschfelder Parkett, den er Ende Juli 2017 erworben hat. Bei dem Dämmunterlagen- und Sockelleistenhersteller Ewifoam, bei dem er seit Juni 2014 Vertriebsleiter DACH und Prokurist war, ist Kukshausen Ende Oktober ausgeschieden.