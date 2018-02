Küchenindustrieumsatz ist auch im Dezember gesunken

Der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie hat im Dezember um 9,3 % auf 300,6 Mio € nachgegeben. Laut der monatlich auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes erstellten Umsatzstatistik des VdDK war das der siebte Rückgang in Folge. Dabei haben das Inland (-9,1 % auf 183,7 Mio €) und das Ausland (-9,7 % auf 116,8 Mio €) in etwa gleich stark zu dem Minus beigetragen. In der Eurozone hat der Umsatz mit einem Minus von 10,3 % auf 86,6 Mio € noch etwas deutlicher abgenommen.



Für das Gesamtjahr 2017 ergibt sich für die deutsche Küchenmöbelindustrie ein Umsatzrückgang von 3,9 % auf 4,616 Mrd €. Lediglich im Januar (+14,2 %), März (+9,2 %) und Mai (+10,7 %) konnten Zuwächse ausgewiesen werden. In allen anderen Monaten hat der Umsatz nachgegeben. Die mit Abstand höchste Rückgangsrate wurde mit -21,5 % im April verzeichnet. Ebenfalls deutlich verschlechtert haben sich die Umsätze im Februar (-9,4 %), Juni (-10,7 %), September (-8,4 %) und Dezember. In den restlichen Monaten lagen die Rückgangsraten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich.



Das Minus im Zwölfmonatszeitraum ist nahezu ausschließlich auf das schwache Inlandsgeschäft zurückzuführen, das um 5,8 % auf 2,777 Mrd € abgenommen hat. Im Ausland ist der Umsatz mit -0,7 % auf 1,839 Mrd € in vergleichsweise geringem Umfang zurückgegangen. In der Eurozone ist der Umsatz etwas stärker um 1,3 % auf 1,372 Mrd € gesunken.