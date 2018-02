Klöpfer nimmt neues Lager in Kitzingen in Betrieb

Das Holzhandelsunternehmen Klöpferholz hat ein neues Logistikzentrum in Kitzingen bei Würzburg in Betrieb genommen. In einer Bauzeit von neun Monaten wurde eine rund 10.000 m² großer Hallenkomplex inklusive 1.000 m² überdachter Ladezone errichtet. Neben der Erweiterung des Angebotes sollen durch den Neubau auch die logistischen Leistungen verbessert bzw. geringere Lieferzeiten gewährleistet werden. Das neue Lager befindet sich im conneKT Technologiepark Kitzingen und verfügt über Anbindungen an die Autobahnen A3 und A7.



Der Bau des neuen Logistikzentrums in Kitzingen ist Teil eines im Herbst 2016 angekündigten Investitionsprojektes zum Ausbau der Lagerkapazitäten. Bereits damals war von einem Umzug in ein größeres Lager im Großraum Würzburg die Rede. Sobald der zurzeit noch laufende Umzug endgültig abgeschlossen ist, wird der bisherige Standort in Höchberg aufgegeben.