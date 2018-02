Kirkbi hat Einstieg bei Välinge Innovation angemeldet

Die dänische Investmentgesellschaft Kirkb hat die Ende Dezember vertraglich vereinbarte Übernahme der bislang von KKR gehaltenen 49,8 %-Beteiligung an Välinge Innovation Ende Januar bei den Wettbewerbsbehörden angemeldet. Der Antrag beim deutschen Bundeskartellamt wurde am 26. Januar eingereicht. Am gleichen Tag hat auch die Österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ein Prüfverfahren eingeleitet.