Kährs: Jaronen übernimmt Region Finland & Baltic

Der skandinavische Bodenbelagskonzern Kährs hat Heli Jaronen mit Wirkung zum 15. Februar die Vertriebsleitung für Finnland und die baltischen Staaten übertragen. Zuletzt war der Posten des Regional Managers Finland & Baltic unbesetzt, nachdem Jaronens Vorgänger Michael Forss das Unternehmen im August 2017 verlassen hatte. Vor ihrem Wechsel zu Kährs war Jaronen als Sales Director für den finnischen Keramikfliesenhersteller Pukkila tätig.



Bei Kährs ist sie als Regional Manager Teil der Gruppen-Managements, das sich ansonsten aus Christer Persson (CEO), Peter Ericsson (CFO), Samuel Dalén (COO), Fredrik Alfredsson (Regional Manager Scandinavia), Robert Bieger (Regional Manager Central Europe & UK), Alexei Pechorin (Regional Manager Russia & Other CIS), Sean Swansson (Regional Manager Americas) und Andreas Berge (Regional Manager Other Markets and Resilient Flooring) zusammensetzt.