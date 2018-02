Kährs: Ergebnisse im vierten Quartal wieder im Plus

Der skandinavische Bodenbelagshersteller Kährs hat seine Ergebnisse im vierten Quartal sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem vorherigen Quartal deutlich verbessert. Nachdem in den Vergleichszeiträumen aufgrund von Sondereffekten jeweils Verluste ausgewiesen wurden, konnte Kährs in der aktuellen Berichtsperiode somit wieder Gewinne erzielen. Das EBIT belief sich auf 55 Mio skr, das Vorsteuerergebnis auf 42 Mio skr und das Nettoergebnis auf 26 Mio skr. Beim Umsatz wurde ein Wachstum um 4 % auf 769 Mio skr erwirtschaftet; der währungsbereinigte organische Umsatz lag sogar 5 % im Plus.



Die Verbesserung der Umsatz- und Ergebniszahlen geht vor allem auf die positive Entwicklung in dem auf Holzfußboden ausgerichteten Geschäftsbereich „Nordics“ sowie in dem auf elastische Bodenbeläge, Laminatboden und Fliesen ausgerichteten Geschäftsbereich „Resilient Global" zurück. In den beiden anderen, ebenfalls auf Holzfußboden ausgerichteten Geschäftsbereichen „Europe“ bzw. „Other Markets“ wurden demgegenüber stabile bzw. rückläufige Kennzahlen ausgewiesen.



Das Gesamtjahr 2017 wurde mit einem Umsatzanstieg um 6 % auf auf 3,072 Mrd skr abgeschlossen; organisch hat der Umsatz um 5 % zugenommen. Die vor allem im dritten Quartal angefallenen Einmalkosten, die mit Zollmaßnahmen in den USA sowie mit der Schließung des finnischen Parkettwerkes Tuupovaara und des finnischen Auslieferungslagers in Heinola in Zusammenhang standen, haben sich ergebnisschmälernd ausgewirkt. Dennoch konnte Kährs sein EBIT um 11,3 % auf 148 Mio skr verbessern. Das Vorsteuerergebnis legte sogar um 55,8 % auf 120 Mio skr zu. Der Konzerngewinn im Gesamtjahr wurde auf 86 Mio skr gesteigert.