Kadant: Wood Processing Systems steigert Umsatz

Der Kadant-Geschäftsbereich „Wood Processing Systems“ hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 95,1 Mio US$ erreicht. Der Vorjahreswert konnte damit um 58,2 Mio US$ bzw. mehr als das anderthalbfache übertroffen werden. Die deutliche Steigerung ist dabei vor allem auf die Anfang Juli abgeschlossene Übernahme der beiden Unternehmen Nicholson Manufacturing sowie Valon Kone zurückzuführen, die seither dem Geschäftsbereich Wood Processing Systems zugeordnet werden. Das operative Ergebnis, das unter anderem durch außerordentliche Kosten aufgrund der Akquisitionen in Höhe von 4,764 Mio US$ belastet wurde, hat um 16,4 % auf 9,7 Mio US$ zugelegt.



Der Geschäftsbereich hat damit nach Angaben von Kadant in der zweiten Jahreshälfte rund 24 % zum Gesamtumsatz beigetragen. In den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren war der Anteil bei jeweils rund 9 % gelegen. Bereinigt um Akquisitionen und Wechselkurseinflüsse hat der Umsatz des Geschäftsbereichs, der bislang im Wesentlichen die Aktivitäten der Anfang 2014 übernommenen Carmanah Design and Manufacturing umfasste, um 8,9 Mio US$ bzw. knapp ein Viertel zugelegt. Damit hat sich der Trend der vergangenen beiden Jahre weiter verstärkt. 2015 war der bereinigte Umsatz um 1,0 % gestiegen, 2016 war ein Plus von 5,0 % verzeichnet worden.