Jeld-Wen weist stabilen Umsatz im vierten Quartal aus

Der US-amerikanische Fenster- und Türenkonzern Jeld-Wen konnte seinen Umsatz im vierten Quartal nur geringfügig um rund 0,3 % auf 976,0 Mio US$ steigern. Das sogenannte Core Growth, in dem Jeld-Wen die Mengen- und Preisentwicklungen sowie Veränderungen im Produktmix zusammenfasst, lag sogar 6 % unter dem Vorjahresquartal; erzielte Preissteigerungen (+1 %) wurden dabei von der ungünstigen Entwicklung im Bereich Absatzmenge/Produktmix (-7 %) überkompensiert. Der Rückgang des Core Growth konnte durch eine günstige Wechselkursentwicklung und durch Akquisitionseffekte ausgeglichen werden.



Im Geschäftsbereich „North America" ist der Umsatz um 3,3 % auf 550,3 Mio US$ zurückgegangen. Das Core Growth lag 7 % unter dem Vorjahr. Im Bereich „Europe" wurde mit 276,4 Mio US$ ein Umsatzplus von 7,8 % erwirtschaftet. Währungs- und Übernahmeeffekte waren an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt; das Core Growth ist um 2 % zurückgegangen. Der Geschäftsbereich „Australasia" hat leicht um 1,3 % auf 149,2 Mio US$ zugelegt. Auch in dieser Region musste Jeld-Wen einen Rückgang des Core Growth um 5 % ausweisen.



Im Gesamtjahr hat Jeld-Wen einen Umsatzanstieg um 2,6 % auf 3,764 Mrd US$ erwirtschaftet. Diese Entwicklung ist ausschließlich auf Umsatzbeiträge übernommener Unternehmen und auf die Wechselkursentwicklung zurückzuführen; ein organisches Wachstum hat es nicht gegeben. Das Adjusted EBITDA konnte um 11,2 % auf 437,6 Mio US$ verbessert werden. Zugelegt hat auch das operative Ergebnis mit 250,1 Mio US$. Demgegenüber ist der Konzerngewinn mit 10,8 Mio US deutlich niedriger ausgefallen, wobei im Vorjahresergebnis ein Sondereffekt in Form einer hohen Steuerrückzahlung beinhaltet ist.